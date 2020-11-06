Пьяный отец попытался задушить годовалого сына в Ленобласти

Следком возбудил уголовное дело в отношении отца, который подозревается в попытке убийства своего годовалого сына. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Следком подозревает горе-отца в попытке убить своего родного годовалого сына в Ленобласти. В отношении родителя уже возбуждено уголовное дело. О его неадекватных действиях сообщила супруга, шокированная мать ребенка. К счастью, ей удалось остановить мужа.

- По данным следствия, 4 ноября 2020 года пьяный мужчина сдавил шею своему сыну, но не довел умысел до конца, так как его действия пресекла жена. В настоящее время жизни и здоровью ребенка ничто не угрожает. Подозреваемого в покушении на убийство малолетнего задержали. Сейчас решается вопрос о том, чтобы заключить его в СИЗО, - рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по Ленобласти.

Следователи продолжают выяснять все детали того страшного дня, чтобы точно знать причины и условия поступка отца. Теперь мужчине грозит тюрьма. О его версии произошедшего пока не сообщается.