Внук получил 18,5 лет тюрьмы за убийство родной бабушки и двух незнакомцев в Ленобласти

Внук зарезал родную бабушку в Ленобласти. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Ленобласти горе-внука посадили в исправительную колонию строгого режима за убийство своей бабушки и двух незнакомых людей. Следствие установили, что два года назад, в июле 2018-го, мужчина расправился с парой граждан и поджег их дом с целью скрыть следы. А 8 марта 2020 года он не сдержался и зарезал родную бабушку, которая воспитывала его.

- По данным следствия, 24-летний мужчина нигде не работал. С бабушкой у него не раз возникали конфликты из-за денег. 8 марта в ходе ссоры пьяный внук несколько раз ударил 66-летнюю пенсионерку ножом в грудь и живот, после чего попытался скрыть следы преступления путем поджога и сбежал. В ходе оперативных действий правоохранительным органам удалось задержать виновника, - передает пресс-служба СУ СК РФ по Ленобласти.

За тройное преступление суд приговорил убийцу к 18,5 годам лишения свободы.