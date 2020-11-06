Сильный ветер нагрянет в Ленобласть в ночь с 6 на 7 ноября

Сильный ветер с порывами до 15 м/c ждут в Ленобласти. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

МЧС выпустило штормовое предупреждение из-за грядущего «визита» сильного ветра в Ленинградскую область. Порывы ветра будут не столь большими, до 15 м/c, но спасатели все равно обеспокоены ситуацией и просят жителей 47-го региона соблюдать элементарные правила безопасности, чтобы не накликать беду.

- Начиная с 23:00 6 ноября и заканчивая 02:00 7 ноября, местами в Ленобласти ожидается усиление западного, северо-западного ветра 15 м/с. В связи с этим повышается вероятность ДТП, происшествий на железной дороге и в акваториях, а также повреждений линий электропередач, - пишет пресс-служба ГУ МЧС России по Ленинградской области.

Жителям региона советуют убрать машину в гараж или не парковать ее близ шатких строений и деревьев. Пешеходов также просят обходить стороной ветхие конструкции. Лучше всего воздержаться от походов в лес и, тем более, купаний. В доме стоит закрыть окна.