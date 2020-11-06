Петербуржца арестовали за угрозы следователю по WhatsApp

Петербуржец отправился в СИЗО за угрозы следователю. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Петербуржец отправил пару оскорблений следователю по WhatsApp, а затем и вовсе пригрозил ему применением насилия, за что тут же получил уголовное дело. Примечательно, что мужчина сделал это в день, когда суд оглашал ему приговор по другому делу. По версии следствия, герой мессенджера написал пакости умышленно, желая запугать и отомстить недругу из органов.

- По мнению обвиняемого, следователь ненадлежаще выполнял свои должностные обязанности по расследованию преступлений, относящихся к подследственности СК РФ. Через неделю мужчину задержали. Вину он признал и просил у суда домашний арест, - рассказали в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Следователи характеризуют обвиняемого как бывалого преступника, так что шансов на освобождение у него было мало. Суд отправил его в СИЗО по 30 декабря 2020 года. Возможно, у него даже есть шансы встретить Новый год дома.