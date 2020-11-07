Семак посетовал на коронавирус, травмы и плотный график перед матчем «Зенита» с «Краснодаром»

Сергей Семак поделился ожиданиями от грядущего матча против "Краснодара" в РПЛ. Фото: Олег ЗОЛОТО

Сергей Семак оценил шансы «Зенита» перед игрой с «Краснодаром» в рамках очередного тура РПЛ. Главный тренер сине-бело-голубых отметил, что обеим командами сейчас приходится не просто из-за пандемии, травм и плотного графика в условии Лиги чемпионов. По совокупности причин соперники не смогут использовать в игре своих самых сильных футболистов. У «Зенита» это, например, Малком, Азмун и Дриусси – почти вся атакующая мощь.

- Сейчас наша задача – разобраться, кто лучше восстановился, кто здоров. Кто готов, тот и будет играть. «Краснодар» никогда не отходил и не отходит от своей игры, всегда старается подолгу и помногу контролировать мяч, играть агрессивно. Это команда, которая любит играть в футбол, - цитируют Семака в пресс-службе «Зенита».

Наставник петербургского клуба считает, что обе команды успели восстановиться от еврокубков и готовы дать друг другу бой. Добавим, что «Зенит» и «Краснодар» сыграют на «Газпром Арене» в воскресенье, 8 ноября, в 19:00.