Водитель и пассажир «Киа» разбились насмерть в жутком ДТП с грузовиком под Выборгом

Смертельное ДТП "Киа" и грузовика произошло на "Скандинавии" под Выборгом. Фото: Олег ЗОЛОТО

Двое мужчин разбились на смерть в жутком ДТП «Киа» и Iveco в Выборгском районе Ленинградской области. Трагедия произошла 6 ноября около 20:00 на 98-м километре автодороги «Скандинавия». Известно, что погибли 64-летний водитель легковушки и его пассажир – ему на вид от 30 до 35 лет, личность все еще устанавливается. Инспекторы ГИБДД, которые работают на месте, рассказали о предварительной версии происшествия.

- Пенсионер, управлявший «Киа Рио», неверно выбрал скорость движения и не справился с управлением, вследствие чего он выехал на грузовик Iveco, который остановился на дороге, чтобы повернуть налево. В результате столкновения водитель и пассажир легкового автомобиля погибли на месте. По факту ДТП проводится проверка, - передает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Добавим, что водитель грузовика в аварии никак не пострадал.