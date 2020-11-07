Отдых зайца-беляка на берегу Ладоги попал на видео

Ночная жизнь зайца-беляка на берегу Ладоги попала на видео. Фото: vk.com/n_svirsky

Заяц-беляк попал в фотоловушку Нижне-Свирского государственного заповедника, что находится в Ленинградской области. Поздней ночью косой прибежал на берег Ладоги и вгляделся в тьму. На видео заметен сильный прибрежный ветер, но у беляка своя атмосфера, он не боится непогоды и преследует какие-то личные цели.

- Посидеть в полной темноте в одиночестве на берегу Ладоги под мокрым снегом, послушать неумолкающий шум еще не замерзающих волн, «насладиться» крепким осенним ветром? Почему бы и нет. Заяц-беляк в ночи проверял, нет ли чего-то важного в полосе прибоя. Но в итоге сам заяц оказался наиболее значимым действующим лицом для видео, снятого нашей фотоловушкой, - рассказывают сотрудники заповедника в своей группе во «Вконтакте».

Ранее в заповеднике попал на видео «танцующий» медведь, который с наслаждением чесал спину о дерево.