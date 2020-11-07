Проект защиты женщин от домогательств в барах и ресторанах появился в Санкт-Петербурге

Проект защиты женщин от неадекватных ухажеров появился в Санкт-Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

Проект защиты женщин от домогательств, преследования и других угроз от настойчивых ухажеров «Позовите Галю!» появился в Санкт-Петербурге. Суть инициативы в создании базы городских кафе, баров и ресторанов, в которых представительницам прекрасного пола могут помочь тайно вызвать полицию. Для этого надо всего лишь сказать сотрудникам заведения кодовое слово – «Позовите Галю!».

На карте города пока немного мест, где могут "позвать Галю". Фото: galyahelps.ru

- У нас есть две цели: главная и глобальная. Главная – подстраховать тебя на случай неудачного свидания. Глобальная – сделать города безопаснее. Наш сервис объединяет общественные пространства и точки общепита, где тебе бесплатно и быстро помогут. Или же сотрудник заведения сможет отвести тебя в безопасное место или покажет запасной выход, - рассказывают создатели проекта на официальном сайте.

К услуге пока подключены только 9 увеселительных заведений в Санкт-Петербурге, но их список продолжит расширяться.