Температурный рекорд 90-летней давности может обновиться в Санкт-Петербурге 7 ноября

Санкт-Петербург может обновить температурный рекорд 1930 года 7 ноября. Фото: Олег ЗОЛОТО

7 ноября Санкт-Петербург готовится к обновлению температурного рекорда, который держится уже 90 лет. Об этом поспешил сообщить ведущий специалист Центра «Фобос» Михаил Леус в своем Facebook. 7 ноября 1930 года в Северной столице было достаточно тепло, до +11,2 градуса по Цельсию, но 7 ноября 2020 года синоптики уверены, что может быть еще жарче.

- На синоптической карте Северной столицы будет гребень антициклона. Его стараниями ожидается погода с переменной облачностью и полным отсутствием дождей. Температурные показатели на 6-7 градусов превысят норму. Температура воздуха в итоге ожидается от +10 до +12, а по Ленобласти от +8 до +13. Ветер западный 5-10 м/с, порывистый. Атмосферное давление будет расти и составит 762 мм рт.ст., что немного выше нормы, - отмечает синоптик Михаил Леус.

При этом МЧС предупредил петербуржцев о сильном ветре, который нагрянет в город. Его порывы будут достигать 15 м/c.