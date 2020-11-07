Больше 40 тысяч петербуржцев сдали тест на коронавирус за сутки

40 210 петербуржцев обследовали на коронавирус за последние сутки. Фото: Артем КИЛЬКИН

За минувший день в Санкт-Петербурге обследовали на коронавирус чуть больше 40 тысяч горожан – 40 210. При этом под наблюдением врачей находятся лишь 3 889 человек. Из них 52 сидят в обсерваторе, а 1 970 на самоизоляции. Еще 1 867 человек пока контактные.

- Всего специалисты обработали 1 236 вызовов, которые поступили на номер 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом. Также с 5 октября на портале #мывместе зарегистрировались 710 петербургских волонтеров. К 7 ноябрю поступила 1 061 заявка от петербуржцев, из них выполнены 976, а остальные находятся в работе, - передает пресс-служба Смольного.

Всего же с начала октября гуманитарную помощь оказали 10 863 петербуржцам, из которых большинство – одинокие люди, пожилые, а также малообеспеченные многодетные семьи. Волонтеры приносят им продуктовые наборы.

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