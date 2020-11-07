Полиция накрыла «резиновую» квартиру в Приморском районе, где жили 11 нелегальных мигрантов

Полиция нашла 59 подозрительных квартир с нелегальными мигрантами в Приморском районе. Фото: ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти

Полиция Санкт-Петербурга рассказала о результатах массовых рейдов по поиску «резиновых» квартир, где проживают нелегальные мигранты. В проверках в Приморском районе участвовали больше 70 участковых. В итоге сотрудники МВД посетили около 3 тысяч квартир в 24 жилых домах, чтобы выявить нарушения миграционного законодательства.

- В ходе рейдов установлены 59 сдаваемых под наем квартир, законность аренды которых вызвала некоторые сомнения. В одной из них выявили факт массового проживания иностранных граждан. За нарушение миграционного законодательства 11 иностранцев привлечены к административной ответственности, - передает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Добавим, что помимо рейдов полицейские наведались в квартиры пожилых петербуржцев, чтобы предупредить их о различных уловках мошенников и выдать информационные памятки по безопасности.