Новый рекордный прирост зараженных коронавирусом зафиксировали в Санкт-Петербурге

Еще 1 258 человек заразились коронавирусом в Санкт-Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Санкт-Петербург вновь обновил рекорд по числу зараженных коронавирусом за сутки. По данным на 7 ноября 2020 года, врачи выявили инфекцию еще у 1 258 человек. Об этом сообщил Оперативный штаб по борьбе с COVID-19. При этом в городе сохраняется высокая смертность от коронавируса – за прошлый день зафиксировали 53 случаев летального исхода.

- Также за последние сутки от инфекции выздоровел 651 петербуржец. За последние сутки медики сделали тест на коронавирус 40 210 горожанам. Под наблюдением врачей находятся 3 889 человек, из них 52 лежат в обсерваторе, 1 867 – контактные, а 1 970 сидят на самоизоляции, - передает Оперштаб по COVID-19.

О последних новостях по коронавирусу «Комсомолка» писала отдельно. В программе: необычные последствия инфекции и ужесточение контроля за соблюдением мер безопасности.