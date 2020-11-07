Таможенники СЗТУ изъяли 3 миллиона нелегальных пачек сигарет в 2020 году

Таможенники рассказали о рекорде по изъятию нелегальных сигарет. Фото: СЗТУ

Сотрудники Северо-Западного таможенного управления (СЗТУ) отчитались об итогах десяти месяцев работы в 2020 году. Оказалось, что через границу Евразийского экономического союза (ЕАЭС) пытались перевезти в Санкт-Петербург и к другим соседям Северной столицы около 3 миллионов пачек сигарет.

- 2 082 727 пачек сигарет при убытии с таможенной территории ЕАЭС и 716 740 пачек сигарет при прибытии с территории Республики Беларусь. Для сравнения: общее количество изъятой табачной продукции в 2019 году составило около 1,3 млн пачек, в 2018 году – около 1 млн пачек, - пишет Gazeta.SPb.ru.

Контрабандисты прячут сигареты всевозможными способами, например, в тайниках в автомобилях или под видом другой продукции. По факту нарушений на некоторых злоумышленников заводят уголовные дела, о чем «Комсомолка» писала ранее.