Смольный заявил о безопасности проведения шоу «Чудо света» на Петропавловке

Власти Санкт-Петербурга сообщили о санитарной безопасности проведения светового шоу "Чудо света". Фото: Олег ЗОЛОТО

Смольный ответил всем противникам проведения шоу «Чудо света» на стенах Петропавловской крепости 7 и 8 ноября, заверив, что мероприятие пройдет с соблюдением всех санитарных норм по коронавирусу. Губернатор Александр Беглов сообщил, что торжество специально впервые проводят в смешанном формате – его можно посмотреть как онлайн, так и вживую, но со средствами индивидуальной защиты.

- Необходимо надевать маски и перчатки, а также соблюдать социальную дистанцию. Проведение многих ярких городских событий в это непростое время возможно только, если все петербуржцы и гости города будут соблюдать правила санитарной безопасности, - цитируют губернатора пресс-служба Смольного.

Добавим, что с 9 ноября 2020 года Смольный ввел новые ограничения по коронавирусу в городе. В частности там есть запрет на проведение массовых мероприятий с числом участников больше 70, но только в зданиях.