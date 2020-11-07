Молодая мать забила до смерти месячного младенца в Купчино

25-летняя мать девять дней истязала до смерти новорожденную дочь в Санкт-Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН

Полиция задержала 25-летнюю петербурженку, которая забила до смерти свою новорожденную дочку в одном из домов по Загребскому бульвару. «Комсомолка» писала о смерти ребенка ранее, в марте 2020 года, но тогда молодая мать ни в чем не созналась, поскольку внешних следов насилия на теле грудничка не было. Однако спустя 8 месяцев судмедэкспертиза установила, что малышка погибла в результате закрытой черепно-мозговой травмы с отеком головного мозга и тупой травмы груди. К матери появились вопросы, тут же возбудили уголовное дело.

- 7 ноября женщину задержали и поместили в изолятор временного содержания. 25-летнюю мать изобличили в том, что с 1 по 9 марта 2020 года она нанесла не меньше 8 ударов своей рукой по голове и не менее 3 ударов по груди новорожденной дочери. Мать сделал это на почве внезапно возникшего неприязненного отношения к ребенку, - сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах.

Добавим, что матери грозит до 15 лет лишения свободы.