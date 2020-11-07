МЧС предупреждает о сильном ветре ночью 8 ноября в Санкт-Петербурге и Ленобласти

Сильный ветер нагрянет ночью 8 ноября в Санкт-Петербург и Ленобласть. Фото: Олег ЗОЛОТО

Спасатели МЧС предупреждают жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области о неутихающем ветре, который вновь активизируется ночью в воскресенье, 8 ноября. Особенно сильными порывы стихии будут в прибрежных районах – до 15 м/c.

- 8 ноября в Санкт-Петербурге ночью местами ожидается небольшой дождь. Ветер западный, северо-западный от 6 до 11 м/с, ночью в прибрежных районах местами порывы до 15 м/с. Будьте внимательны и осторожны! – передает ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

В Ленобласти ситуация не лучше. Вдобавок в 47-й регион нагрянет похолодание.

- Ночью в большинстве районов области и местами днем, преимущественно на юге, будет небольшой дождь. Ветер западный, северо-западный 6-11 м/с, ночью порывы до 15 м/с. Температура воздуха в течение суток составит от +2 до +7 градусов, а ночью на севере местами до 0 градусов. Атмосферное давление будет повышаться, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ленобласти.