Труп 88-летней пенсионерки с ножом в груди нашли в Ленобласти

Полиция расследует загадочную смерть 88-летней пенсионерки в Ленобласти, найденной с ножом в груди. Фото: Артем КИЛЬКИН

Мертвую 88-летнюю пенсионерку с ножевым ранением груди нашли в одном из домов в поселке Возрождение, что находится в Выборгском районе Ленинградской области. Труп пожилой женщины рано утром нашел ее шокированный сын, который тут же позвонил в полицию. На место оперативно прибыла следственно-оперативная группа.

- По прибытии установлено, что в квартире лежит труп матери заявителя с колото-резаным ранением груди слева. С место изъяли следы пальцев рук, два ножа и коврик со следами крови. Возбуждено уголовное дело по статье за убийство, - рассказал «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах».

Другие подробности вроде того, есть ли подозреваемые по делу, не сообщаются. Виновнику, если такового определят, грозит от 6 до 15 лет лишения свободы. Расследование загадочной смерти продолжается.