Мать-и-мачеха распустилась в ноябре в Санкт-Петербурге

Мать-и-мачеха расцвела в Санкт-Петербурге. На дворе 7 ноября 2020 года. Фото: vk.com/tatyanabelyakova2020

Суббота, 7 ноября, преподнесла жителям Санкт-Петербурга необычный сюрприз – в городе распустилась мать-и-мачеха. Напомним, синоптики прогнозируют обновление температурного рекорда 90-летней давности и потепление до +12 градусов по Цельсию. Так что набухание почек на деревьях и распустившиеся цветы легко объяснимы. Своими маленькими радостями горожане поделились во «Вконтакте» на своих личных страницах.

Петербуржцы не могли нарадоваться весенне-осеннему сюрпризу. Фото: СОЦСЕТИ

- Просто одуванчик, просто почки и что тут удивительного! А удивительно то, что на календаре 7 ноября, - рассказывает петербурженка Татьяна.

- Просто одуванчик, просто ноябрь, - констатирует примечательный факт Амина.

Для всех появление цветов стало неожиданностью. Фото: СОЦСЕТИ

Но это еще «цветочки». Если вспоминать январь 2020 года, то мать-и-мачеха умудрялась расцвести даже под приличным слоем снега, настолько предыдущая зима была аномально теплой и благоприятной для растений.