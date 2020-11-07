Комздрав сообщил об антирекорде по числу госпитализаций в Санкт-Петербурге

Антирекорд по числу госпитализаций пациентов за сутки зафиксировали в Санкт-Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН

Комитет по здравоохранению рассказал об антирекорде по количеству госпитализаций в Санкт-Петербурге. За минувший день в стационары отправились 805 человек. Для сравнения, это в 1,5 раза больше, чем число инфекционных коек в Мариинской больнице (около 500 – Прим.ред). Обо всем сообщил глава комздрава Дмитрий Лисовец на своей странице во «Вконтакте». Чиновник напомнил о введении новых ограничений по коронавирусу с 9 ноября и призвал их соблюдать.

- Комитет утвердил список хронических заболеваний, при которых работодателям рекомендуется отправить работников на дистанционный режим работы. Мера эта рекомендательная, однако мы очень рассчитываем, что руководители проявят сознательность и заботу о своих сотрудниках и не будут подвергать их дополнительным рискам, - пишет Лисовец.

Ранее «КП-Петербург» уже расказывала о полном списке хронических заболеваний, позволяющих работать на удаленке. В списке есть и беременные, и горожане с ожирением, и «сердечники».