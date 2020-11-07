17 петербургских баров и кафе поймали на работе ночью вопреки запрету Смольного

Смольный поймал на ночной работе 17 кафе и баров в обход коронавирусного запрета. Фото: Артем КИЛЬКИН

Смольный отчитался об итогах ночных рейдов по увеселительным заведениям в Санкт-Петербурге. Оказалось, коронавирусное распоряжение властей о закрытии дверей с 23:00 до 06:00 нарушили 17 баров и кафе на улице Рубинштейна, Литейном проспекте, Думской улице, Загородном проспекте, Конюшенной площади и в других местах в центре города. Но и это не все грехи.

- В ходе проверки в 16 объектах общепита выявлено отсутствие средств индивидуальной защиты и (или) QR-кода, подтверждающего готовность придерживаться санитарных норм во время пандемии коронавируса. Нарушителей могут привлечь к административной ответственности, - сообщили в пресс-службе комитета по контролю за имуществом (ККИ).

Сейчас сотрудники ККИ заняты тем, чтобы оштрафовать всех «ковид-диссидентов» среди баров на сумму от 100 до 300 тысяч рублей. Напомним, «Комсомолка» побывала в рейде Смольного на ночные заведения и даже проникла в те самые «партизанские» общепиты.