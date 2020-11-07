Суд отправил под домашний арест молодую петербурженку, забившую до смерти новорожденную дочь

Молодая мать, забившая до смерти грудничка, встретит Новый год под домашним арестом. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Суд Санкт-Петербурга отправил под домашний арест молодую мать, забившую до смерти свою месячную дочку. Напомним, 25-летняя женщина не созналась в побоях сразу, поскольку видимых следов на теле мертвого малыша не нашли. Спустя 7 месяцев судмедэкспертиза показала страшное – грудничка ударили больше десятка раз по голове и животу. Как считают следователи, избиения были систематическими, на протяжении целых девяти дней. Причина – внезапно возникшая неприязнь.

- Подсудимая вину признала. Она имеет еще одного ребенка, двух лет. Также обвиняемая находится на пятом месяце беременности. Просила у суда домашний арест. Обвинение требовало заключить ее в СИЗО. Женщине в итоге назначили меру пресечения в виде домашнего ареста на срок по 5 января 2021 года, - передает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Матери грозит до 15 лет лишения свободы.