Ночные заморозки пришли в Санкт-Петербург

Уже во вторник дневная температура в Санкт-Петербурге не превысит пяти градусов, а ночная дойдет до минус одного. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Рассчитывать на осеннее тепло в воскресенье, 8 ноября, петербуржцам, увы, не стоит: воздух к середине дня прогреется максимум до шести градусов выше нуля. Зато осадков и сильного ветра синоптики не обещают. С небосвода то и дело будет сиять солнце.

– Ночью местами прошел небольшой дождь, а днем – без существенных осадков, – сообщают в Северо-Западном Росгидромете. – Ветер ночью в прибрежных районах с порывами до сильного, но в целом умеренный.

В Ленинградской области небольшие дневные дожди обещают на юге региона. А на севере ночью были заморозки: столбик термометра опустился до нуля.

Новая рабочая неделя в Петербурге начнется с небольших дождей, умеренного ветра с порывами на побережье и температурой до семи градусов тепла. При этом ночью город на Неве ждут заморозки.

Вторник, 10 ноября, обещают без осадков. Но будет еще прохладнее: днем – до плюс пяти градусов, ночью – до минус одного градуса.