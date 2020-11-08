Антинаркотический рейд прошел по клубам Санкт-Петербурга

На полу одного из клубов насчитали пять «сбросов» различных наркотиков. Фото: Скриншот с оперативной съемки

Люди в форме прошлись по ночным клубам в центре Санкт-Петербурга в ночь на 8 ноября. Несмотря на то, что по антикоронавирусным правилам уже в 23:00 все заведения должны были закрыться, некоторые вовсю продолжали работать. В их числе – два клуба, на Литейном и Конюшенной площади, куда и наведались полицейские.

– Мы проверили в общей сложности 80 посетителей, семерых из которых направили на медосвидетельствование, так как у них были явные признаки наркотического опьянения, – сообщили «Комсомолке» в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

На полу одного из клубов насчитали пять «сбросов» различных наркотиков: кокаина, «марок», экстази. Все их помогла отыскать служебная собака. Также наготове в клубе были шарики, куда, по всей видимости, планировали накачивать дурманящий газ.

Клубы, которые продолжали работать за неприметными дверьми, несмотря на запрет и опасность распространения вируса, накажут за несоблюдение ограничительных мер.