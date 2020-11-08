Более 34 000 человек проверили на коронавирус за сутки в Санкт-Петербурге

85 человек по итогам тестов попали в обсерватор. Фото: Олег ЗОЛОТО

Последними данными о количестве обследованных на коронавирусную инфекцию поделились с «Комсомолкой» в оперативном штабе Санкт-Петербурга. За сутки на «ковид» проверили 34 233 человек.

– Под медицинским наблюдением сейчас находится 3375 человек, – сообщают в региональном оперативном штабе. – Из них 85 – в обсерваторе, 1598 – контактные, 1692 – на самоизоляции.

За сутки операторы Единой региональной информационно-справочной службы по вопросам, связанным с коронавирусом, «122» успели обработать 713 вызовов.

Тем временем в рядах волонтеров прибывает: с 5 октября на портале «Мы вместе» зарегистрировалось уже 715 человек, готовых помогать другим. Волонтеры за сутки получили 1104 заявки и из них успели выполнить 1014. Напомним, связаться с помощниками можно по номеру горячей линии: 8 800 200 34 11.

Кстати, с начала октября с доставкой еды одиноким, малообеспеченным и пожилым людям уже помогли 11 165 раз: волонтеры привезли им гуманитарные продуктовые наборы.

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