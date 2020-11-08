Арктические гидросамолеты и вездеходы показывают на выставке в парке «Патриот»

Отныне экспозиция станет постоянной частью парка. Фото: Западный военный округ

Необычная выставка открылась в парке «Патриот» в Кронштадте: экспозиция под названием «Полярные победы России» показывает и рассказывает, как наше Отечество осваивало Арктику, начиная с землепроходцев XVII века и до ледоколов наших дней.

Выставку подготовили при поддержке Российского военно-исторического общества. Фото: Западный военный округ

– Среди экспонатов – гидросамолет, вездеходы, грузовой «Студибеккер», образцы вооружения и военной техники, – рассказали «Комсомолке» в Западном военном округе. – Разделы выставки освещают жизнь народов Севера, историю создания отечественного ледокольного флота, советских полярных станций, экспедиции 1920-1930-х годов, оборонительные бои в годы Великой Отечественной войны, послевоенную историю полярных исследований.

Увидеть экспонаты смогут бесплатно все желающие. Фото: Западный военный округ

Выставку подготовили при поддержке Российского военно-исторического общества. Первую экскурсию в рамках торжественного открытия провел глава Музейно-выставочного центра технического и технологического освоения Арктики Павел Филин.

Отныне экспозиция станет постоянной частью парка «Патриот». Увидеть ее смогут бесплатно все желающие.