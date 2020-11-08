Преступник с пластмассовым пистолетом ограбил булочную на Гатчинской

Теперь горе-преступнику грозит до восьми лет тюрьмы. Фото: Олег ЗОЛОТО

Ранним утром 7 ноября прямо к самому открытию булочной одной известной сети пекарен на Гатчинской улице, 35 пришел посетитель. Но он жаждал совсем не выпечки и не кофе: подозрительный мужчина почему-то решил, что в кассе только что открывшейся пекарни уже есть достаточная сумма.

– Под угрозой предмета, похожего на пистолет, преступник открыто похитил у 36-летней продавщицы личные деньги в размере 1000 рублей, после чего скрылся, – сообщили «Комсомолке» в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Спустя полчаса незадачливого грабителя булочных задержали на соседней, Лахтинской, улице. Преступником оказался 27-летний петербуржец. Как выяснилось, он грозил сотруднице пекарни пластмассовым пистолетом.

На разбойника завели уголовное дело. Теперь горе-преступнику грозит до восьми лет тюрьмы.