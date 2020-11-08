Убитого специалиста по насекомым нашли в палатке под Приозерском

Мужчина лежал в палатке лицом вниз с пробитой головой. Фото: Кристина БЕЗБОРОДОВА

В таинственной смерти 56-летнего энтомолога – специалиста по насекомым – разбираются в Санкт-Петербурге. 5 ноября петербуржец выехал на своем «Шевроле» с палаткой в сторону поселка Ягодное под Приозерском: собирался отдохнуть в лесу. Но уже к вечеру 6 ноября мужчина перестал выходить с женой, которая осталась дома, на связь.

Днем 7 ноября женщина обратилась в службу «112». Развернулись поиски. Пропавшего супруга нашли спустя пару часов в двух с половиной километрах от Ягодного. Увы, мертвым.

– В палатке в лесном массиве обнаружен труп пропавшего мужчины, – сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – Он лежал лицом вниз с пробитой головой и был одет в футболку и трусы.

Внимание правоохранителей в лесном лагере привлекли три зубных щетки, которые изъяли на экспертизу. Также удивило, что иномарка убитого исчезла. Автомобиль уже объявили в розыск, а по факту убийства завели уголовное дело.