За полчаса вор вынес футболок на 15 000 рублей из магазина в Санкт-Петербурге

Мужчина несколько раз спокойно вынес товар за антикражные рамки. Фото: Олег ЗОЛОТО

Подводя итоги месяца, магазин одежды в торговом центре «Сити Молл» недосчитался 15 000 рублей. Тогда сотрудники принялись просматривать записи камер видеонаблюдения. Выяснилось, что пропавшие вещи – дело рук одного «модника».

Мужчина со светлыми волосами и в медицинской маске наведался в магазин вечером 19 октября. За полчаса он успел посетить торговый зал дважды, и каждый раз спокойно проходил сквозь антикражные рамки.

– Мужчина ходил по торговому залу, мерил куртки и футболки, а затем вышел из магазина, держа в руках три куртки (одна своя и две краденых), – сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – Позже он снова зашел в торговый зал, примерял вещи, а в руках держал большой пакет, куда положил несколько футболок, предварительно сняв защиту, и куртку.

На вора-виртуоза завели уголовное дело. Если отыскать его удастся, то ему будет грозить до двух лет тюрьмы.