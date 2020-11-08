МЧС предупредило о порывистом ветре в Санкт-Петербурге

Порывистый ветер будет гостить в городе до вторника. Фото: Олег ЗОЛОТО

Буря надвигается на Петербург. Уже завтра днем, 9 ноября, в городе на Неве обещаю порывистый ветер, который разгонится до 15 метров в секунду.

– 9 ноября в Санкт-Петербурге ожидается западный, северо-западный ветер порывами до 15 метров в секунду, – предупреждают в ГУ МЧС по Санкт-Петербургу. – Будьте осторожны!

По данным синоптиков Северо-Западного Росгидромета, порывистый ветер будет гостить в городе до вторника, а в среду, 11 ноября, и вовсе обещают слабый ветерок. Впрочем, наряду с низкими температурами – а метеорологи прочат нам днем от семи градусов выше нуля в начале недели и до четырех к ее середине – даже слабый ветер будет пронизывающим.

Охватит сильный ветер и Ленобласть.

– 9 ноября порывы ветра местами будут достигать 15-17 метров в секунду, а 10 ноября – 15 метров в секунду, – предупреждают в ГУ МЧС по Ленобласти. – Ночью и утром на дорогах местами гололедица.

В 47 регионе вовсю будут царствовать заморозки. Уже во вторник ночная температура упадет до трех градусов ниже нуля, а в среду – до пяти градусов мороза.