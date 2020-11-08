Возобновляются авиаперелеты между Санкт-Петербургом и Пензой

Как будет выполняться прямое авиасообщение между Петербургом и Пензой позднее 27 ноября, пока неизвестно. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Авиасообщение между Санкт-Петербургом и Пензой, несколько раз прерванное пандемией, в очередной раз возобновляется. Ближайшие перелеты авиакомпании «ИрАэро» намечены на 13, 20 и 27 ноября.

Как сообщают в авиакомпании «ИрАэро», из Санкт-Петербурга самолеты будут вылетать в 15:50 и приземляться в 17:30, из Пензы вылет назначен на 18:20 с прибытием в 20:00. Время в пути составит один час 40 минут, а стоимость билетов разнится с 3315 до 6605 рублей.

Как будет выполняться прямое авиасообщение между Петербургом и Пензой позднее 27 ноября, пока неизвестно: продажа билетов на последующие даты еще не открыта.

Ранее прямые рейсы из Петербурга в Пензу возобновили в конце сентября, но в октябре вновь отменили.