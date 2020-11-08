Две пенсионерки перевели телефонным мошенникам по пять миллионов рублей

Одну женщину «обрабатывали» несколько дней, вторая поверила преступникам сразу. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Сразу двух пенсионерок – 66 и 69 лет – удалось надуть телефонным мошенникам по одной и той же схеме 5 ноября в одном районе Санкт-Петербурга. В результате несчастные женщины перевели преступникам по пять миллионов рублей.

69-летнюю петербурженку начали «обрабатывать» еще 2 ноября.

– С 2 по 5 ноября пенсионерке на мобильный телефон звонили неизвестные, которые представлялись сотрудниками службы безопасности различных банков и сообщали, что ее деньги пытаются похитить, – сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах.

В результате женщина отправилась в банкоматы на проспекте Большевиков и улице Коллонтай и перевела преступникам «на сохранение» более 5,3 миллиона рублей.

Вторая пенсионерка оказалась доверчивей: 66-летняя женщина сразу вняла обманщикам и перевела им 4,8 миллиона рублей. Что примечательно, пользовалась она теми же самыми банкоматами. Обе пенсионерки поняли, что их одурачили, и отправились в полицию 7 ноября.

По обоим случаям завели уголовные дела. Каждый эпизод мошенничества в особо крупном размере сулит 10-летний тюремный срок.