Петербуржцы заложили Аллею народного единства у стихийной парковки на Кирочной

Горожане верят, что уже в следующем году здесь можно будет отдыхать с комфортом. Фото: vk.com/mytndvor

С лопатами и саженцами лип пришли сегодня, 8 ноября, петербуржцы к Невской ратуше, в которой заседает большая часть правительства города. В результате в районе перекрестка Кирочной и Новгородской улиц появилась аллея из 10 деревьев.

– Мы долго ждали, когда городское правительство или народные посланники сделают первый шаг по созданию зеленой зоны на месте руин гаражей и стихийной парковки, – отмечают активисты движения «Центральный район за комфортную среду обитания». – Увы, бюрократический маховик не получается запустить, если не столкнуть его с мертвой точки.

Жители надеются на помощь чиновников и депутатов. Фото: vk.com/mytndvor

Заложенную жителями аллею назвали Аллеей народного единства. Она, по задумке, станет предтечей целого сквера, который просят разбить на месте пустыря. Жители Центрального района призывают помочь в его создании чиновников и депутатов.

– Мы надеемся, что уже через год здесь будут играть и отдыхать наши дети и родители, – добавляют активисты.