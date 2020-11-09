Видео падения девушки в Неву на Адмиралтейской набережной попало в сеть

Девушка упала с парапета в Неву в центре Петербурга Фото: принтскрин видео.

В Санкт-Петербурге молодая девушка упала в Неву. Вечером в воскресенье, 8 ноября 2020 года, в социальной сети появилось видео, на котором запечатлен момент инцидента. На кадрах видно, как девушка сидит на парапете, но в какой-то момент она немного откланяется назад, теряет равновесие и летит прямо в воду. Все произошло на Английской набережной.

В момент падения, вокруг девушки много людей, однако практически никто не обратил внимание на то, что что-то произошло. Только один парень обернулся и посмотрел в воду.

- Один парень рядом только обратил внимание, но реакция странная, - прокомментировали в соцсетях пользователи.

Другие заступились за парня, заметив, что на видео не видны все его дальнейшие действия.

Благо, история закончилась удачно. Очевидцы вызвали скорую помощь. Сама девушка смогла доплыть до плавучего ресторана, где ее вытащили и передали медикам.