Циклонический вихрь изменит погоду в Санкт-Петербурге 9 ноября 2020 года

Циклонический вихрь принесет в Петербург похолодание и небольшой дождь Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербург постепенно приходит похолодание. Всю осень в городе было очень тепло, температура каждый день устанавливала все новые рекорды. Однако в понедельник, 9 ноября 2020 года, все начнет меняться под влиянием обширного циклонического вихря. Пугаться пока не стоит - до серьезных морозов еще не скоро.

- Сегодня, 9 ноября, синоптическая ситуация в Санкт-Петербурге будет определяться тыловой частью обширного циклонического вихря. При переменной облачности днем местами пройдут небольшие дожди и усилится ветер. Однако температурный фон пока останется на 2-3 градусов выше своей климатической нормы, - рассказал ведущий синоптик центра "Фобос" Михаил Леус.

Так, в понедельник в Петербурге температура воздуха будет держаться в районе плюс 6-8 градусов, по Ленинградской области - плюс 4-9 градусов. Ветер днем северо-западный 5-10 метров в секунду.

Однако уже в ночь на вторник в Петербурге похолодает до нуля. Днем снова станет в районе 5-7 градусов тепла, пройдет небольшой дождь.