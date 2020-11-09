Штормовое предупреждение объявило МЧС в Ленинградкой области 9 ноября 2020 года

МЧС объявило штормовое предупреждение в Ленобласти 9 ноября Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Управление МЧС Ленинградской области объявило штормовое предупреждение. По данным спасателей, сильный ветер поднимется в 47-м регионе с часу дня в понедельник, 9 ноября 2020 года. Ожидается, что его поры вы будут достигать 17 метров в секунду.

- Согласно штормовому предупреждению, начиная с 13-17 часов понедельника ожидается усиление западного, северо-западного ветра до 15-17 метров в секунду, - сообщили в МЧС.

Спасатели также напомнили, что во время сильного ветра увеличивается вероятность все возможных ЧП, особенно на воде, на дороге и в воздухе. Поэтому местным жителям рекомендуется быть осторожнее и избегать опасных ситуаций.

- Уберите хозяйственные вещи со двора и балконов, уберите сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу. Закройте окна. Машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража машину следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций, - рекомендует МЧС жителям Ленобласти.