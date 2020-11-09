Истерзанный труп мужчины нашли в ангаре в Санкт-Петербурге

Полиция Невского района проводит проверку по факту обнаружения трупа в ангаре Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге полиция проводит проверку в связи с обнаружением трупа. В одиннадцать часов утра воскресенья, 8 ноября 2020 года, на телефон экстренной службы поступил звонок. В правоохранительные органы обратился 36-летний водитель такси, который рассказал, что нашел тело мужчины.

- Звонивший пояснил, что в заброшенном ангаре на улице Станция Нева в Невском районе города нашел труп мужчины, - сообщили в главном управлении МВД по Северной столицы.

Выехав на место, полицейские подтвердили находку. В ангаре лежало тело мужчины, на вид лет 50. На трупе виднелось множество травм.

Тело было направлено в морг для установления причин смерти. На данный момент полиция проводит проверку для того, чтобы выяснить, как труп мужчины оказался в ангаре. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.