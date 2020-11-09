Пьяный мужчина угнал машину и вылетел на ней в кювет в Ленинградской области

Полиция Ленобласти задержала подозреваемого в неправомерном завладении транспортным средством Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ленинградской области мужчина угнал автомобиль у своего знакомого, однако далеко уехать не смог, так как улетел на машине в кювет. Около семи часов утра в воскресенье, 8 ноября 2020 года, в полицию обратился 54-летний владелец "ВАЗ-21074", который рассказал, что его собутыльник напал на него и украл у него машину.

- Мужчина пояснил, что с 3 до 6 часов ночи он выпивал в своей квартире вместе со своим знакомым. Между приятелями возникла ссора, в ходе которой гость ударил хозяина, забрал у него ключи и уехал на автомобиле. Машина 2004 года выпуска, оценивается в 75 тысяч рублей, - сообщили в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

Угнанный автомобиль быстро нашли. В 9:30 часов в ходе патрулирования оперативники увидели угнанную машину в кювете у деревни Липа в Лужском районе. Также находится и 37-летний угонщик, которого сразу же задержали.

Сейчас на мужчину возбуждено уголовное дело. Он находится под стражей.