Матч "Зенита" 8 ноября стал самым посещаемым в Российской Премьер-лиге

Матч в Санкт-Петербурге стал самым посещаемым в 14 туре РПЛ Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Футбольный матч, состоявшийся накануне, 8 ноября 2020 года, на стадионе "Газпром Арена" между клубами "Зенит" и "Краснодар" стал самым посещаемым в 14-м туре Российской Премьер-лиги, прошедшем с 6 по 8 ноября. Оказалось, что на трибунах присутствовали более 24 тысяч зрителей.

- Матчи в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Москве вошли в первую тройку по числу зрителей на стадионах в прошедшем туре РПЛ. Игру в Санкт-Петербурге, завершившуюся победой "Зенита" над "Краснодаром" со счетом 3:1, на стадионе посмотрели 24 068 зрителей, - сообщил сервис "ТурСтат".

На втором месте матч в Екатеринбурге "Урал"-"Спартак", который посетили 9 669 болельщиков. Третье место занимает игра в Москве между клубами ЦСКА и "Ростов" - 6 886 человек.

Напомним, что накануне вокруг капитана "Зенита" Артема Дзюбы развернулся скандал из-за интимного видео с уго участием, которое попало в сеть. Станислав Черчесов объявил, что не ждет Дзюбу – капитана сборной России по футболу – на предстоящих сборах. Футбольное сообщество высказалось, что из-за неприятной случайности Дзюба может лишиться капитанской повязки.