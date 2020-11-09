Водитель мусоровоза работал закладчиком наркотиков в Санкт-Петербурге

Четверо петербуржцев продавали наркотики в городе, развозя их на мусоровозе Фото: принтскрин видео.

В Санкт-Петербурге полиция поймала группировку, которая занималась продажей наркотиков в городе. Как стало известно в понедельник, 9 ноября 2020 года, одним из "закладчиков" веществ был мужчина, который работал водителем мусоровоза. Так, он легко передвигался по городу с наркотиками и делал специальные тайники. Всего в группировку входили четыре человека: три мужчины и одна девушка.

- 31-летний житель Приморского района был организатором. При обыске в его квартире на проспекте Авиаконструкторов обнаружено и изъято 30 свертков с психотропным веществом "амфетамин" общей массой около 60 граммов и 15 банок с аналогичным веществом массой около 300 граммов, - рассказали в главном управлении МВД по Петербургу.

Администратором интернет-магазина, через который велись продажи, был 26-летний житель Гороховой улицы. У него дома тоже нашли много амфетамина. 40-летний водитель мусоровоза и 26-летняя девушка работали закладчиками. Дома у последней нашли более 100 граммов МДМА.

Сейчас все подозреваемые задержаны. Возбуждено уголовное дело.