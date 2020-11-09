Массовая авария перекрыла движение на Московском шоссе в сторону Санкт-Петербурга Фото: принтскрин видео.

Утро понедельника, 9 ноября 2020 года, в Санкт-Петербурге началось с пробок. Огромный затор образовался в сторону города на Московском шоссе. Как рассказывают автомобилисты в социальных сетях, причина тому стала массовая пробка сразу из пяти автомобилей.

- Авария на Московском шоссе в сторону города, в поселке Ленсоветовский. Пробка на час. Столкнулись четыре автомобиля и маршрутка, - рассказали в социальных сетях очевидцы.

На 10 часов утра пробка на Московском шоссе растянулась почти на пять километров. Автомобилисты вынуждены ждать почти по часу, либо искать объездные пути.

Что касается участников аварии, а данный момент ничего не известно. По предварительным данным, пострадавших в результате ДТП нет. Сейчас на месте работают инспекторы ГИБДД, которые начали проверку и выясняют причины произошедшего.