Более 25,6 тысяч человек сдали тест на коронавирус в Санкт-Петербурге за сутки

Еще 25 тысяч человек обследованы на коронавирус в Петербурге за сутки Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге продолжается вторая волна коронавируса и местные жители массового сдают тест на наличие инфекции. Так, по данным Смольного на понедельник, 9 ноября 2020 года, за последние сутки были обследованы более 25 тысяч человек.

- За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 25651 человека. Под медицинским наблюдением находится 4039 человек. Из них 83 - в обсерваторе, 1405 - контактные, 2551 - на самоизоляции, - сообщили в администрации Северной столицы.

Напомним, что в Петербурге продолжается активный рост новых заболевших. Накануне в городе было зарегистрировано сразу 1 331 заражений. За время время в Северной столице заболели уже более 70 тысяч человек.

Также с 9 ноября в Петербурге начинают действовать новые ограничения. Среди них закрытие фуд-кортов и фуд-плейсов, а также дистанционка для детских кружков.