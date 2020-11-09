Еще более 1,4 тысячи человек заболели коронавирусом в Санкт-Петербурге на 9 ноября 2020 года

Еще 1403 человека заболели коронавирусом в Петербурге 9 ноября Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербурге продолжается рост заболевания коронавирусом. По данным оперативного штаба, на понедельник, 9 ноября 2020 года, в городе заразились еще более 1,4 тысячи человек. Так, за все время в Северной столице инфекция обнаружено уже у более чем 71 тысячи горожан.

- В Санкт-Петербурге заболели коронавирусом еще 1 403 человек. За все время эпидемии заразились уже 71 426 местных жителей, - сообщили в оперативном штабе по COVID-19.

Постоянный рост числа зараженных продолжается с 25 октября. Тогда за сутки заболели 709 человек. С тех пор заболевания увеличились вдвое. В связи с этим правительство города ввело новые ограничения в Петербурге.

Также за последние сутки в Петербурге выздоровели 712 человек, за все время их уже 43,5 тысячи пациентов. Жертвами коронавируса стали 4 181 человек, 19 за последние сутки.