Под свист своих болельщиков Дзюба третий раз снова расправился с «Краснодаром»

Дзюба снова показал себя воином, который часто делает результат вопреки обстоятельствам. Фото: Максим МИХАЛКО

Матчи «Зенита» с «Краснодаром» в последние два сезона стали главной вывеской российского футбола.

Вдумайтесь! До вчерашней встречи в Петербурге команды в четырех последних матчах забили 16 голов, в среднем по четыре за игру. Именно в Краснодаре зенитовцы два года подряд делали решающие шаги к чемпионству. Трансляция на федеральном канале тоже указывала, что «Зенит» с «Краснодаром» сыграют главный матч дня.

Предматчевое внимание к себе футболисты оправдали уже на 17-й минуте. Нападающий гостей Маркус Берг реализовал пенальти и что-то выкрикнул в адрес вратаря «Зенита» Михаила Кержакова. Мигом возникшую мини-потасовку пришлось разнимать судье.

Пикантная ситуация, в которую попал перед матчем нападающий «Зенита» Артем Дзюба, добавляла интриги. Стоила та ситуация нападающему и капитанской повязки – с ней «Зенит» на матч в этот раз вывел хорватский защитник Деян Ловрен. На трибунах висел баннер иронического содержания в адрес Дзюбы, в такой же тональности были и выкрики болельщиков – кроме соперников Дзюбе пришлось преодолевать и психологическую атаку трибун.

Команды играли в привычный для себя открытый футбол, но шанс отыграться у «Зенита» пришел, откуда и не ждали - кульминация первого тайма наступила на предпоследней минуте. Неприметное с вида единоборство у ворот «Краснодара» привлекло внимание видеоарбитров, заподозривших у защитника касание мяча рукой. Это подтвердил и главный арбитр Владимир Москалев – пенальти. К мячу под свист зенитовских болельщиков подошел Дзюба и…катнул мяч в руки Матвею Сафонову. Вратарь «Краснодара», оставшись на месте до удара, перехитрил нападающего «Зенита».

Но стоило командам выйти на второй тайм, как показалось, что их подменили. «Зенит» заиграл на более высоких скоростях и мяч на 15 минут вообще перестал покидать половину гостей. Дзюба выскакивал на удар перед воротами, сохранял мяч, бил издали, скидывал партнерам, у ворот «Краснодара» возникал момент за моментом. Применяйся в футболе правила бокса – во втором тайме «Зенит» победил бы нокаутом. Но время шло, а на табло счет оставался в пользу «Краснодара».

Наконец Далер Кузяев ударом в касание (и при помощи Дзюбы!) как в лузу, попал в дальний угол. После пропущенного мяча «Краснодар» отодвинул игру от своих ворот, даже провел пару опасных атак, но исход решил очередной сольный номер Дзюбы. Сначала он сбросил мяч Магомеду Оздоеву, а через несколько секунд первым успел на его прострел и в касание протолкнул мяч в ворота! Нападающий «Зенита» забил «Краснодару» в пятом матче подряд! Воздушные поцелуи трибунам от нападающего, куча-мала на зенитовской скамейке и жаркие обьятия напомнили о нефутбольной предыстории матча. Дзюба же снова показал себя воином, который часто делает результат вопреки обстоятельствам. Итог подвел на последней минуте полузащитник действующих чемпионов России Алексей Сутормин, забивший с линии штрафной в правый угол – 3:1. А «Зенит» продолжил победную серию против «Краснодара». Из четырех последних матчей зенитовцы выиграли три, с общим счетом 10-5!