На Каменоостровском проспекте загорелся заброшенный особняк Игеля

На Каменоостровском проспекте горит особняк. Фото: vk.com/spb_today

Сильный пожар возник в Петроградском районе утром в понедельник, 9 ноября. Около 8:00 вспыхнул дом номер 58-60 на Каменоостровском проспекте, более известный как особняк Игеля. Последние два десятка лет он стоит заброшенным.

- В 08:07 поступила заявка о пожаре. В 08:16 прибытие. Площадь возгорания составляет 100 квадратных метров, - сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Санкт-Петербургу.

В 09:49 пожару был присвоен повышенный номер 1бис. В 09:57 - №2. От МЧС к тушению пожара привлечены 17 единиц техники и 58 человек личного состава.

На данный момент сведений о пострадавших не поступало.

Напомним, что год назад было объявлено о создании в здании трехзвездочного отеля, однако пока работы начаты не были. При этом постройка имеет охранный статус и все переоборудование необходимо согласовывать с КГИОПом.

ОБНОВЛЕНО: В 10:45 огонь был локализован на площади 200 квадратных метров, ранг пожара понижен до 1бис.