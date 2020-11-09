Депутаты Санкт-Петербурга предлагают выделять землю про строительство прозрачнее

На сегодня правила, по которым работают комиссии по застройке, недостаточно жесткие. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Депутаты разработали проект поправки в закон «О градостроительной деятельности в Санкт-Петербурге». Ее цель – скорректировать процесс формирования и работы территориальных подразделений комиссии по землепользованию и застройке. Простыми словами, землеотвод и предоставление участков под строительство станет прозрачнее.

– Вопросы строительства и землепользования неизмеримо важны для нашего города, чей неповторимый облик мы обязаны беречь. И заниматься ими нужно не только на самых верхних уровнях власти, но и на местах – в районах и муниципалитетах, – отмечает председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров. – Это рассмотрение вопросов «на земле» и призваны обеспечивать территориальные комиссии.

Но на сегодня правила, по которым работают комиссии, по мнению парламента, недостаточно жесткие. Законопроект установит «по-настоящему представительный состав» терркомиссий: в него будут обязаны включать депутатов ЗакСа и представителей советов всех муниципальных образований. Всего комиссии будут состоять из 15 человек.

А для пущей открытости в законе пропишут порядок информирования о работе комиссий, представления ими планов и ежегодных отчетов.