Тонну паленого алкоголя нашли в гараже на улице Возрождения в Санкт-Петербурге

На юго-западе Петербурга полицейские обнаружили гараж с поддельным алкоголем Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полиция Санкт-Петербурга на юго-западе города нашла гараж, заполненный паленым алкоголем. В понедельник, 9 ноября 2020 года, правоохранители рассказали о том, что установили склад поддельной спиртной продукции общим объемом почти около 1 тонны.

- В помещении гаража, расположенного на улице Возрождения, обнаружена алкогольная продукция, имеющая явные признаки подделки. Лицензия на хранение и реализацию алкогольной продукции в указанном месте отсутствовала, - рассказали в главном управлении МВД по Петербургу.

Владелец гаража в момент обыска находился на месте. Его сразу же задержали и допросили. Сейчас в отношении него ведется проверка.

В общей сложности изъято примерно 850 литров спиртосодержащей продукции, разлитой в канистры различных объемов. Также изъят наливной насос и фильтр, предназначенные для изготовления спиртосодержащей продукции кустарным способом. Возбуждено уголовное дело.