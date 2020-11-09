Школьнику, порезавшему племянницу и стрелявшему в родителей, предъявили обвинение

15-летнему школьнику грозит до 20 лет лишения свободы за попытку убить племянницу и родителей. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Следователи петербургского управления Следкома России предъявили обвинение в покушении на убийство 15-летнему школьнику, который в ночь на 8 ноября пытался зарезать 6-летнюю племянницу и застрелить родителей.

- По данным следствия, обвиняемый, на почве личных неприязненных отношений нанес своей малолетней родственнице три удара ножом в область шеи, живота и правого плеча. Также, взяв травматический пистолет, принадлежащий отцу, дважды выстрелил в голову матери и один раз - в отца, - сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Мужчина сумел отобрать пистолет у сына и вызвать скорую. Они с женой сильно не пострадали. А вот 6-летняя девочка была госпитализирована в крайне тяжелом состоянии, за ее жизнь борются врачи.

Предварительной причиной ЧП называется то, что родители запретили подростку гулять с девушкой. Теперь ему грозит от 8 до 20 лет лишения свободы за попытку убийства трех человек.