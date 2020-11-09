Систему удаленного обучения для школьников разработают в Ленинградской области

В Ленинградской области рассматривается возможность организации дистанционного обучения Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Ленинградской области начали прорабатывать вопрос дистанционного обучения. В понедельник, 9 ноября 2020 года, в администрации региона рассказали, что рассматривают возможность организации удаленного обучения для тех семей, которые хотели бы продолжить обучение в формате онлайн.

- Губернатор Александр Дрозденко поручил комитету общего и профессионального образования проработать вопрос удаленного подключения к проходящему в школе уроку через платформу Zoom, - рассказали в администрации Ленобласти.

Предполагается, что подобный формат обучения позволит ученикам не терять связь с учителями и той часть класса, которая непосредственно находится на уроках в школе.

Напомним, что в Санкт-Петербурге уже ввели смешанный формат обучения. Однако при этом учителя ведут уроки только для тех, кто находится в школе. Остальные же вынуждены учиться самостоятельно.