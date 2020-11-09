Мужчина избил двух человек в бане в центре Санкт-Петербурга

В Петербурге задержали мужчину, устроившего драку в бане Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге серьезная драка произошла в одной из городских бань. Почти в полночь в субботу, 7 ноября 2020 года, сотрудники Росгвардии получили сообщение о тревоге в одном из оздоровительных комплексов, расположенном на улице Достоевского в Центральном районе. Оказалось, что один из посетителей избил двоих мужчин.

- Конфликт произошел между посетителями бани, расположенной на территории оздоровительного комплекса на улице Достоевского. Ссора быстро переросла в драку, в ходе которой гражданин нанес двум своим оппонентам телесные повреждения, - рассказали в Росгвардии.

Быстро среагировал персонал бани, который вызвал подмогу. Благодаря этому хулиган был задержан в течение двух минут.

Пострадавших банщиков прямиком из парилки пришлось госпитализировать в одну из городских больниц. Зачинщика драки отправили в отдел полиции для дальнейших разбирательств.