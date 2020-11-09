Владельца сгоревшего дома престарелых, где погибли люди, арестовали на два месяца в Санкт-Петербурге

В Петербурге арестовали владельца дома престарелых, где сгорели три человека Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В понедельник, 9 ноября 2020 года, Красносельский районный суд Санкт-Петербурга арестовал на два месяца владельца частного дома престарелых, в котором произошел смертельный пожар. Напомним, что в результате трагедии, в двухэтажном доме погибли три человека.

- Пожар произошел рано утром 4 ноября в доме 93 по улице Красных Командиров. Установлено, что ИП «Валиев Салават Рахимович», в лице Салавата Валиева, действуя группой лиц по предварительному сговору, по указанном адресу осуществляли предпринимательскую деятельность по уходу и содержанию пожилых людей на возмездной основе, - сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Суд отметил, что услуги, оказываемые предпринимателями, оказались плохо, не отвечали требованиям пожарной безопасности, из-за чего погибли люди.

Сам владелец дома просил домашний арест. Однако суд отправил его за решетку до 4 января 2021 года. Мужчине грозит до 10 лет тюрьмы.